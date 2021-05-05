В Україні повідомили про підозру трьом «кримським самооборонівцям»

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру трьом «кримським самооборонівцям».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прокуратура АРК у Фейсбуці.

«За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозру трьом учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя» за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років», - ідеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє з підозрюваних, починаючи з лютого 2014 року, були учасниками незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя» у складі структурного підрозділу «Нічні вовки».

«Підозрювані, будучи озброєними, здійснювали «контрольно-пропускний режим» на незаконно створеному блокпості «Бельбек» поблизу м. Севастополь. При цьому, «самооборонівці» здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова», - сказано в повідомленні.

Ще один з підозрюваних, будучи учасником вказаного НЗФ, разом з іншими «самооборонівцями», озброєний здійснював патрулювання вулиць м. Севастополя, перевірки документів громадян та брав участь у розгоні учасників мітингів, що проходили на півострові.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру «військовому комісару» тимчасово окупованого півострова за фактом порушення законів та звичаїв війни.