У Севастополі стався розлив пального - ЗМІ

В окупованому Севастополі в акваторії Чорного моря стався розлив дизпального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Крим.Реалії.

З посиланням на місцеві ЗМІ уточнюється, що розлив стався в районі Херсонеса. На місце для з'ясування подробиць виїхали представники окупаційної влади міста.

Факт розливу палива підтвердили в Севприроднагляді. Як зазначає видання, там повідомили, що взяли зразки води для дослідження рівня забруднення бухти поблизу заповідника «Херсонес Таврійський».

При цьому робота інспекторів ускладнюється несприятливими погодними умовами, зокрема, сильним вітром і хвилюванням на морі.

«Установлені факти ляжуть в основу адміністративного розслідування», - запевнили у відомстві.

Як нагадує Крим.Реалії, у лютому 2020 року в Севастопольській бухті виявили маслянисту пляму площею приблизно 1000 квадратних метрів. Українські правоохоронці зазначили, що токсичні речовини потрапляють у Чорне море, створюючи загрозу для здоров'я населення і для довкілля.

Фото: RFE/RL