Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики і використовуватиметься лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини.

Як передає Укрінформ, про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК.

«Північно-Кримський канал, який до 2014 року забезпечував Автономну Республіку Крим прісною водою, наразі використовується лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини. Що стосується Криму, то наголошу, що відновлення водопостачання до Криму не буде і подібних переговорів із представниками Російської Федерації не велося ні зі сторони Мінагрополітики, ні Міндовкілля», - сказав Лещенко.

Він зауважив, що останнім часом з боку РФ здійснюється цілеспрямоване інформаційне нагнітання навколо теми поновлення водопостачання до тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у ЗМІ поширюється неправдива інформація, що Держводагенство переходить під порядкування Держрибагенству. І, мовляв, останні ведуть активні переговори із Російської Федерацією щодо постачання прісної води в Крим.

«Хочу запевнити, що Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики і це зумовлено реалізацією Національного пілотного проєкту зрошення та меліорації. Основним завданням цього року в питанні розвитку іригаційних систем є запуск пілотних проектів у трьох областях: Херсонській, Одеській та Миколаївській. Мінагрополітики бере на себе лідерство в цій реформі та забезпечення її інституційної, законодавчої та фінансової основи», - зазначив міністр.

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Він підкреслив, що будь-які інші трактування причин зміни форми управління Північно-кримського каналу є безпідставними.