Контррозвідка СБУ затримала активіста так званої «кримської весни»

Контррозвідники СБУ викрили учасника так званої «кримської весни», який сприяв окупації Криму російськими агресорами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили особу жителя тимчасово окупованого Криму під час в’їзду на материкову частину України. Задокументовано, що навесні 2014 року він ініціативно вступив до громадської організації «Автоканал Севастополя», у якій сприяв РФ анексії території півострова. Також у складі так званої кримської «самооборони» зловмисник здійснював спостереження на виборчих дільницях під час незаконних виборів фейкового «парламенту Республіки Крим» та підбурював місцевих жителів до участі у незаконному голосуванні.

Служба має докази, що підозрюваний був нагороджений російською окупаційною адміністрацією медаллю «В ознаменование 5 годовщины начала русской весны».

Затриманому оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.