Прокуратуру АРК просять розібратися з продажем заводу «Коктебель»

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до прокуратури з проханням дати правову оцінку факту продажу "владою" Криму заводу марочних вин "Коктебель".

Про це Представництво Президента України в АРК повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Представництво Президента України в АР Крим просить прокуратуру АР Крим та міста Севастополь у межах компетенції надати правову оцінку вищезазначеній інформації або залучити відповідні відомості до вже наявних кримінальних проваджень", - ідеться в повідомленні.

У Представництві нагадують, що "Коктебель" є одним з найстаріших заводів на території Кримського півострова. Загальна площа його виноградників становить 1100 га.

Як повідомлялося, завод марочних вин "Коктебель" в окупованому Криму продали на аукціоні 26 січня за 110,2 млн російських рублів (41,2 млн грн). Організатором торгів виступило так зване міністерство майнових і земельних відносин Криму.

Новим "власником" стала компанія, яка раніше орендувала цей завод, - ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель".

У 2020 році окупаційна влада продала винзавод "Массандра", який придбала дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проєкт" за 5 млрд 327 млн рублів. Ця сама компанія у 2017 році купила завод шампанських вин "Новий Світ".