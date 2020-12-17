США долучаться до Кримської платформи - експосол Пайфер

Політика невизнання Штатами незаконної анексії Криму триватиме й за нової адміністрації США.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час участі в онлайн обговоренні, проведеному організацією Turkish Heritage, заявив посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, старший науковий співробітник Стенфордського університету Стівен Пайфер.

«Після зміни адміністрації США триватиме політика невизнання незаконного захоплення Росією Криму, що діє з весни 2014 року. Це неважко, уряд США знає, як втілювати політику невизнання. Вона діяла стосовно незаконного включення Балтійських держав до складу СРСР протягом 5 десятиріч, поки вони врешті-решт не повернули свободу», - сказав Пайфер.

На його переконання, ставлення США до України буде «дуже прихильним, й в тому числі передбачатиме участь у міжнародній Кримській платформі, а також підтримуватиме Україну в аспекті прав людини, стосовно того, що коїться в Криму».

Пайфер додав, що нова адміністрація буде більш уважною до питань демократії та прав людини, «у той час, як від президента Трампа й секретаря Помпео ми не дуже про них чули, окрім розмов про Китай». «Ці тему знову стануть складовою американської політики, зокрема на керівному рівні», - підсумував колишній дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 14 грудня члени електорального коледжу провели офіційне голосування, віддавши 306 голосів демократу Байдену. Для перемоги на виборах президента США кандидату необхідно набрати 270 голосів вибірників.

Фото: openukraine.org