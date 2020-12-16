Зміна адміністрації США буде позитивом для України - експосол Пайфер

Зміна президента США та американських підходів до зовнішньої політики принесе Україні багато позитиву.

Таку думку висловив посол США в Україні у 1998-2000 роках, а нині старший науковий співробітник Стенфордського університету Стівен Пайфер під час онлайн-обговорення, організованого недержавною організацією Turkish Heritage, передає кореспондент Укрінформу.

“Адміністрація Байдена означатиме багато хорошого в американській політиці щодо України. Передусім, обраний президент розуміє Україну, яку відвідав 6 разів під час перебування на посаді віцепрезидента. Він також розуміє важливість успішної України для американських інтересів, зокрема для безпечної та стабільної Європи”, - сказав Пайфер.

Крім того, за його словами, Байден “розуміє виклики, які створює Росія, в тому числі незаконне захоплення Криму”. “Водночас протягом минулих 4 років ніколи не було очевидно, чи розуміє ці питання президент Трамп”, - зауважив колишній посол.

За словами Пайфера, за президентства Трампа він “щоранку прокидався, очікуючи прочитати нічні повідомлення президента, аби зрозуміти, чи змінився напрямок політики США”.

“Натомість за адміністрації Байдена державна політика й позиція президента будуть чітко узгоджені. Це буде позитивом як для самої України, так і для американської політики стосовно України”, - підсумував Пайфер.