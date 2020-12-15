Адміністрація Байдена може відхилити кандидатуру Дейтона на посаду посла в Україні – Волкер

Наступна адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом може призначити нового посла в Києві замість генерала Кіта Дейтона, який частково пройшов процедуру затвердження в американському Сенаті.

Про це повідомив у вівторок колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я припускаю – підкреслюю, це моє припущення – що адміністрація Байдена призначить когось нового на посаду посла в Україні після того, як зайде в офіс у січні», - підкреслив колишній високопоставлений чиновник адміністрації США під час онлайн-конференції, організованої Фундацією США-Україна.

Він зауважив, що цей процес може зайняти кілька місяців.

«І я думаю, що на цю посаду буде номінований дуже кваліфікований кар’єрний співробітник дипломатичної служби», - зазначив Волкер.

Крім того, він повідомив, що в новій адміністрації, скоріше за все, не вводитиметься посада спецпредставника США з питань України, яку тривалий час обіймав сам Волкер. Ці обов’язки, за його словами, можуть бути покладені на одного з високопоставлених чиновників адміністрації Байдена.

Як пояснив Волкер, така схема була актуальною в адміністрації президента Барака Обами, коли український напрям у Держдепартаменті фактично вела помічниця держсекретаря Вікторія Нуланд.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп на початку травня оголосив, що номінує генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні. До цього Дейтон служив, зокрема, координатором з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті, директором з питань стратегії, планування та політики штабу армії США, директором операцій розвідувального агентства Пентагону, аташе з питань оборони в посольстві США в Росії. З 2010 року ексгенерал очолював Центр Джорджа Маршалла в місті Гарміш (Німеччина). Крім того, він виконував функції старшого радника з питань оборони США по Україні.

У вересні комітет у закордонних справах Сенату США підтримав кандидатуру Дейтона та рекомендував верхній палаті Конгресу затвердити його на посаді посла США в Україні.

Фото: defense.gov