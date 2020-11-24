Апеляційний суд в Амстердамі призначив нового суддю у справі про "скіфське золото".

Про це повідомила пресслужба суду, передає кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Згідно з пресрелізом, суд поінформував усі сторони про призначення нового судді, а також запропонував їм представити у письмовому вигляді свої пропозиції щодо подальшого розгляду справи.

Водночас проєкт "Крим.Реалії" з посиланням на іноземні ЗМІ називає ім'я нового судді - Джерард Левін.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про "скіфське золото" щодо відведення судді у зв'язку з підтвердженням зв’язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід.

Зокрема, за інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС2", тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації у справі на користь "Промнефтьстроя". А представництво інтересів "Промнефтьстроя" він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

"Скіфське золото", допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Фото: RFE / RL