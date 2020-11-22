У МЗС України з'ясовують ситуацію щодо нібито продажу бруківки з кримського Херсонесу

"Мережею шириться інфо, що бруківка з Херсонесу Таврійського (в 2013 Херсонес Таврійський і його хора (сільськогосподарська округа) були включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО) виставлена на продаж та буцімто на неї вже є московський замовник", - зазначила Джапарова.

За її словами, відповідне оголошення було розміщене на сайті Аvito, однак зараз його там немає.

"Вивчаємо ситуацію. Це, на жаль, страшна «класика» окупаційного жанру, яку в разі підтвердження доведемо до міжнародних партнерів", - додала Джапарова.

Водночас, за інформацією Радіо Свобода, 18 листопада стало відомо про завершення робіт з укладання плитки на території Свято-Володимирського кафедрального собору в Херсонесі. В адміністрації музею стверджують, що покриття не було предметом охорони: воно було демонтоване.

Цього ж дня на сайті Аvito з’явилося оголошення від імені компанії «Грунт опт.рф» про продаж понад 1000 квадратних метрів плитки, нібито демонтованої «з місця хрещення князя Володимира».

Водночас адміністрація музею-заповідника назвала це оголошення «провокацією», заявивши, що йдеться про «звичайний товар, який стосунку до музею-заповідника не має».

Згодом адміністрація опублікувала лист, де компанія «Грунт опт.рф» вибачилася за розміщення цього оголошення.

У жовтні цього року генеральний директор ЮНЕСКО у своїй доповіді відзначив погіршення ситуації в окупованому Росією Криму і Севастополі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський включив Російський державний музей Ермітаж, «Російське географічне товариство», Інститут археології Російської академії наук та інші структури до списку санкцій, зокрема за археологічні розкопки в анексованому Криму.