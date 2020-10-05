Росія незаконно призиває у свою армію ще понад 500 новобранців із Севастополя

Міністерство оборони Росії запланувало військовий призов у свою армію понад 500 новобранців з окупованого Севастополя.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на сайт міністерства оборони РФ.

«Більше ніж 500 новобранців з Севастополя вирушать проходити службу на Чорноморський флот і у війська Південного військового округу в ході осіннього призову 2020 року», - йдеться в повідомленні.

За даними військового відомства країни-окупанта, перша відправка призовників зі збірного пункту військового комісаріату Севастополя запланована на 14 жовтня.

Як повідомлялося, у вересні цього року Кримська правозахисна група разом з прокуратурою АРК передали до Міжнародного кримінального суду нове повідомлення про військовий злочин Росії на території окупованого Криму, що триває.

У звіті КПГ про порушення прав людини включено нові докази примусу жителів Криму до служби в збройних силах держави-окупанта, в тому числі і за допомогою масштабної пропаганди.