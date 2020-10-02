Поліція АРК відкрила справу через обшуки «Свідків Єгови» у Севастополі

Кримські слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами проведення незаконних обшуків у помешканнях можливих учасників релігійної організації та затримань у Севастополі.

Про це інформує ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, передає Укрінформ.

«Встановлено, що 1 жовтня силовики держави-окупанта провели незаконні обшуки у помешканнях можливих учасників релігійної організації у місті Севастополь та затримали п’ятьох осіб. Слідчими Головного управління поліції Криму дії окупаційної влади кваліфіковані за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що винним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що 1 жовтня співробітники окупаційного ФСБ у Криму проводили обшуки в Севастополі в будинках "Свідків Єгови", і повідомлялося про затримання п'яти людей.