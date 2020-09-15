Прокуратура АРК через суд хоче стягнути 5,8 мільйона з п'яти авіакомпаній

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя пред’явила позови в інтересах держави до 5 іноземних авіакомпаній про стягнення заборгованості за надані аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

У ході досудового розслідування прокуратура автономії встановила, що у 5 іноземних авіакомпаній виникла заборгованість перед Державним підприємством обслуговування повітряного руху України за надані аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, у тому числі в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, на загальну суму 4 855 795 гривень.

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Зазначається, що пред’явлення зазначених позовів обумовлено необхідністю забезпечити стабільність функціонування об’єкту державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України, необхідності виконання взятих державою на себе обов’язків за Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, щодо належного здійснення аеронавігаційного обслуговування повітряних суден та гарантування безпеки повітряного простору.