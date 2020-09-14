Софяник здійснив заплив через Середземне море, присвятивши його деокупації Криму

Плавець-марафонець Олег Софяник, який нещодавно залишив Крим через переслідування ФСБ, здійснив заплив через Середземне море з метою залучення міжнародної спільноти до грубих порушень прав людини на окупованому півострові.

Про це Олег Софяник повідомив кореспонденту Укрінформу.

«Заплив через Середземне море, протяжністю 150 км від турецької Аланії до узбережжя Північного Кіпру, присвячений пам'яті трагічної депортації кримськотатарського народу і деокупації Криму. Він здійснений з метою привертання уваги всього світу до грубих порушень прав людини російськими окупантами в Криму - безперервних затримань, арештів, тортур, обшуків, зникнень і вбивств інакомислячих», - повідомив Софяник.

Як вважає активіст, «за все, в чому повинна злочинна російська влада в захопленому Криму, необхідно визнання на міжнародному рівні ФСБ терористичною організацією, на зразок ІГІЛ».

За словами спортсмена, заплив стартував 6 вересня об 11 годині з узбережжя міста Аланія в районі фортеці Казил Куле. Разом з кримчанином в марафонському запливі брав участь плавець-екстремал з Черкас Анатолій Вялець. Марафонців супроводжував катер, завдяки чому вони пливли естафетою по три години.

«Зі мною плив плавець-екстремал з Черкас Анатолій Вялець. У відкритому морі нас супроводжував невеликий катер NIHAN. Через жорсткі заходи карантину і заборону на проведення офіційних спортивних заходів заплив довелося проводити напівлегально, простіше кажучи, на свій страх і ризик. Пливли естафетою, по три години, чергуючись один з одним», - розповів Софяник.

За його словами, заплив був дуже важким через сильну спеку вдень, а вночі плисти було значно легше».

8 вересня о 18.45 спортсмени фінішували на узбережжі Північного Кіпру в районі села Садразамкой (Sadrazamkoy).

«Дуже втомилися і змучені важким запливом, але відчуваємо величезну радість від того, що виконали омріяне», - поділився Софяник.

Як повідомляв Укрінформ, Олег Софяник - дисидент і проукраїнський активіст, плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. У Криму останній заплив, довжиною 30 км, він зробив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі, присвятивши його 75-й річниці депортації з Криму кримських татар. Загалом Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший з них - через Південно-Китайське море довжиною 350 км.