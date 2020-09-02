Апеляційний суд Амстердама почав слухання щодо "скіфського золота"

Апеляційний суд Амстердама розпочав слухання за клопотанням України щодо відведення судді у справі про приналежність "скіфського золота".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Справу розглядають троє суддів. На засіданні від України виступатимуть двоє нідерландських адвокатів. Слухання відбуваються нідерландською мовою у залі №10.

Апеляційний суд Амстердама розпочав слухання щодо "скіфського золота" / Фото: Ірина Драбок

«Вітаю усіх в Апеляційному суді Амстердама. На порядку денному - клопотання про відведення судді, подане державою Україна», - сказав головуючий суддя.

Україна просить відведення судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що, на її думку, свідчать про упередженість судді та його зв'язку з Росією.

Як повідомляв Укрінформ, 1 листопада 2019 суд у Гаазі відхилив клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу щодо "скіфського золота". У рішенні йдеться про те, що суд не побачив жодних обставин, які б свідчили про упередженість судді.

Провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід.

Пізніше Україна вдруге подала клопотання про відвід судді.

Міністерству юстиції стало відомо про існування обставин, що можуть свідчити про упередженість головуючого судді. Зокрема, за інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії “Промнефтьстрой” у справі проти ВАТ “НК “ЮКОС2”, тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації у справі на користь “Промнефтьстрой”. А представництво інтересів “Промнефтьстрой” він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду. "Скіфське золото", допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення у цій справі.

Як відомо, колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.