Активісти запустили український прапор у небо над окупованим Кримом

Активісти за допомогою повітряних кульок запустили український прапор над тимчасово окупованим Кримом.

Як передає Укрінформ, про це розповів колишній політв'язень Володимир Балух у Фейсбуці.

"Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор вже над Кримом! Емоції неймовірні! Зараз запускатимем повітряну пошту з листівками! Разом ми сила! Україна переможе!", - написав Балух.

Як розповів Балух в ефірі телеканалу "5 канал", 25-метровий стяг запустили біля пункту пропуску Чонгар. За його прогнозами, стяг має облетіти всю територію Криму.

""Це скоріш не ідея, а спільний поклик нас, кримців, які змушені були з різних причин покинути територію окупованого нашого півострова. А чому сьогодні? Все дуже просто. У нас 23 числа День державного прапора України і саме напередодні хотілося запустити цей прапор. А сьогодні вітер наш, небо чисте, видно буде здалеку. Люди наші там на окуповані території чекають від нас світлого посилу", – сказав Балух.

Як повідомлялося, 2014 року в окупованому Росією Криму та місті Севастополь, в обхід українського законодавства та законодавства Автономної Республіки Крим, відбувся так званий референдум, щодо статусу Криму.

Згідно з російськими даними, 96,77% жителів Криму підтримало приєднання півострова до Росії, у Севастополі за приєднання до Росії проголосували 95,6 відсотка містян. Результати неконституційного референдуму були грубо сфальсифіковані, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.

Фото: Володимир Балух, Фейсбук