У Харкові біля генконсульства РФ активісти вимагали звільнити кримського в'язня Приходька

Акція протесту проти незаконного ув'язнення кримського "свободівця" Олега Приходька відбулася сьогодні, 14 серпня, біля будівлі генерального консульства РФ у Харкові.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Олег Приходько - активіст "Свободи", за віком - пенсіонер. Його затримали та відправили в СІЗО в жовтні 2019 року за нібито розповсюдження у Криму нацистських зображень. До цих зображень окупанти відносять портрети Степана Бандери та Романа Шухевича. Також Олега звинуватили у підготовці теракту у Криму, а у якості доказу надали посилання на його нібито листування у СМС-форматі, де йде мова про теракт, причому російською мовою", - зазначив, відповідаючи на питання журналістів, заступник голови ВО "Свобода" в Харкові Андрій Коломійцев.

За його словами, є достовірні підтвердження рідних затриманого, що Приходько не вміє користуватися у режимі СМС, про що стверджує й він сам.

"Ми наполягаємо на тому, щоб Олега звільнили, бо його затримання та перебування в СІЗО незаконне. Ніяких доказів про підготовку теракту в Криму немає", - додав активіст.

В акції взяли участь більше десяти людей. Вони тримали в руках прапори України, знамена з символікою ВО "Свобода", плакати з написами "Олег Приходько - в'язень Кремля", "Путін. Хазяїн Кремля - загроза всій Європі" та закликали триматися.

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На завершення акції її учасники скандували: "Слава Україні - Героям Слава".

З будівлі генконсульства до учасників акції ніхто не вийшов.

Підходи до дипломатичної установи охороняє поліція. Інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька. Українського активіста обвинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (підготування до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин). 27 березня 2020 року Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували до Ростова-на-Дону.