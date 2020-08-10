РФ прагне перешкодити реінтеграції в Україні дітей з окупованих територій – Ташева

Росія прагне перешкодити реінтеграції в Україні дітей з окупованих територій Донбасу і Криму.

Таку думку висловила заступник постпреда Президента України в АР Крим Таміла Ташева в програмі «Насправді: Україна» на телеканалі «Дом».

«Завдяки політиці масового «промивання мізків», що проводиться Російською Федерацією в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Україна втрачає своїх дітей. Тому зараз важливо забрати їх назад», - вважає Ташева.

Вона також висловила побоювання, що політика пошуку «зовнішнього ворога» і воєнізовані змагання, що проводяться Російською Федерацією в роботі з молоддю і дітьми Криму, сприяє вихованню у них агресивних нахилів.

У свою чергу, керівник освітнього центру «Донбас - Україна» Микола Гмошинський повідомив, що на даний момент основною проблемою для абітурієнтів з ОРДЛО і Криму є те, що на КПВВ, контрольованих окупаційною владою, дітей не випускають вступати до українських ВНЗ, пояснюючи це тим , що у вільній Україні їх «схопить СБУ».

Зі свого боку Ташева зазначила, що на сьогодні Україна не готова до того, щоб масово приймати абітурієнтів з анексованого півострова, причина - не до кінця відпрацьована нормативно-правова база. Ташева розраховує, що Міносвіти найближчим часом вирішить проблему.

«Я думаю, що в подальшому це все буде вирішено, але все-таки, головним стейкхолдером, тим хто є тримачем цього питання, звичайно, ж є Міністерство освіти. Тому з ними необхідно вирішувати системні питання. Там, де у нас на системному рівні не виходить вирішити, ми намагаємося в індивідуальному порядку, фактично в ручному режимі, допомогти дитині з окупованої території », - пояснила свою позицію заступник постійного представника Президента України в АРК.

Головною позитивною зміною у вступній кампанії-2020 для дітей з Криму, Луганська, Донецька і Севастополя Ташева назвала те, що будь-яка дитина з непідконтрольних територій може вступити в абсолютно будь-який виш України.

«В останні роки абітурієнти з Криму і окупованих територій Донбасу могли подавати документи в обмежену кількість вишів. Зараз з ініціативи Президента діти з окупованих територій зможуть вступити до будь-якого ВНЗ України », - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим повідомили, що кримським випускникам, які бажають продовжити навчання в материковій Україні, нададуть індивідуальний супровід на період вступної кампанії. Крім того, в Представництві Президента в АРК повідомляють про необхідну допомогу з переходом через КПВВ і наданням індивідуальної консультації. Цього року випускники шкіл з АР Крим та міста Севастополь мають можливість вступити до вищих навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти по всій території України.

Прийом документів до установ вищої освіти за рахунок державного бюджету подовжено до жовтня 2020 року і відбувається в два етапи: основний етап: до 20 серпня 2020 року, завершальний етап: до 23 жовтня 2020 року.