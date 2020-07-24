Архієпископ Климент отримав постанову про знесення храму ПЦУ в Євпаторії

Про це у Telegram інформує Офіс омбудсмана України.

«Сьогодні стало відомо, що архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент отримав постанову від так званої «служби судових приставів Криму» про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Знесення культової будівлі вимагається у п’ятиденний термін. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини засуджує такі цинічні дії окупаційної влади, які мають на меті залякування парафіян Православної церкви України в анексованому Криму», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у випадку невиконання поставлених вимог відносно архієпископа Климента погрожують відкрити кримінальне провадження за статтею 315 Кримінального кодексу РФ (невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта).

«Рішення про знесення культової споруди було ухвалено «кримським судом» через нібито відсутність у відповідача доказів, які підтверджують законність використання земельної ділянки та будівлі релігійною громадою ПЦУ у Євпаторії. Ще раз наголошуємо на тому що, територія Кримського півострова - це територія України, де діє українське законодавство», - підкреслюють в Офісі омбудсмана.

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Зазначається, що вироки так званих судів у Криму та переслідування за релігійними переконаннями представників ПЦУ є порушенням статті 9 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії.

«Росія не має права застосовувати своє законодавство відносно громадян України та їхнього майна у Криму. Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни окупанта на окупованій території. Переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням міжнародного законодавства РФ», - наголосили в Офісі омбудсмана.

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов’язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії.

ПЦУ через тиск на духівництво і вірян церкви в окупованому Росією Криму звернулася до ООН, ОБСЄ, країн-гарантів Мінського процесу, до Європейського Союзу й усіх демократичних держав із закликом «вплинути на тих, від кого на цій території залежить прийняття рішень, щоби припинити ескалацію гонінь на церкву».