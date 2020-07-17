Представники Меджлісу зустрілися з учасниками скандального відео про кримських татар

В офісі Меджлісу кримськотатарського народу відбулася зустріч з учасниками інциденту - випускниками київської школи № 90, які після здачі ЗНО з історії записали і виклали відео образливого для кримських татар змісту.

Про підсумки зустрічі, в якій також брали участь представники керівництва школи і батьки випускників, на своїй сторінці в Facebook повідомив Рефат Чубаров.

"У ході зустрічі, в якій з боку Меджлісу кримськотатарського народу взяли участь лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, члени Меджлісу Ескендер Барієв, Гаяна Юксель, Риза Шевкієв, а також представники кримськотатарської громадськості, відбулася відверта розмова-роздум як про причини інциденту, що стався, так і про заходи, які слід вживати з метою неповторення в майбутньому подібних ситуацій», - написав Чубаров.

За його словами, директор школи Клюй Володимир Анатолійович, його заступник з навчально-виховної роботи Дикаленко Олександра Анатоліївна, батьки і родичі школярів, а також випускники-учасники інциденту "принесли щирі вибачення перед усіма, кого образив відеосюжет з образливими випадами проти кримськотатарського народу".

Від імені Меджлісу кримськотатарського народу в фонд шкільної бібліотеки були передані книги з історії Криму і кримськотатарського народу.

"Мустафа Аг'а також підписав випускникам-учасникам недавнього інциденту книги, присвячені історії кримськотатарського національного руху", - повідомив голова Меджлісу.

Як повідомлялося, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував у Facebook, що випускники Київської міської школи №90 записали і виклали в Мережі відео з образливими для кримських татар висловлюваннями. Один з них навіть заявив, що "Крим - це Росія".

Згодом керівництво школи опублікувало у соцмережі вибачення за дії своїх випускників, а троє підлітків, які фігурують у скандальному відео, розмістили особисті вибачення.

Меджліс кримськотатарського народу закликав вважати інцидент вичерпаним, а тих випускників, які вибачилися, запросили в офіс Меджлісу, де кожному з них лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв особисто вручить книги з історії Криму і кримськотатарського народу.