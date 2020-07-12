В окупованому Криму за добу нарахували ще 16 випадків COVID-19

В окупованому Севастополі за минулу добу зареєстрували чотири нові випадки захворювання коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Крим. Реалії із посиланням на окупаційну російську "владу" міста.

Як наголошується, всі хворі – люди, які приїхали з сусідньої Росії. Всі вони були взяті на контроль у ході епідрозслідування. Одна людина виписана після одужання.

На сьогодні в інфекційній лікарні перебувають під наглядом 138 осіб, у міській лікарні №9 – 95. Під наглядом за місцем проживання – 768 осіб.

За весь час у Севастополі коронавірусною інфекцією COVID-19 захворіла 271 особа. На цей час у стаціонарах перебувають 48 осіб. Одужали 210 осіб, 5 осіб – померли.

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За добу 11 липня в Криму зареєстровано 16 випадків COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 липня лабораторно підтвердили 53 521 випадок COVID-19, із них за добу – 678.

У світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 12 мільйонів 847 тисяч 293 осіб, з них 7 мільйонів 483 тисячі 287 пацієнтів одужали, а 567 734 — померли від ускладнень.