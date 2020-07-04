"Суд" у Криму відмовився відкривати справу проти імама Бекірова за п’ятничну молитву

В окупованому Криму мировий "суд" відмовив у притягненні до адміністративної відповідальності імама Асана Бекірова, проти якого так звана прокуратура відкрила "справу про незаконну місіонерську діяльність".

Про це у відео, розміщеному Кримською солідарністю в Facebook, повідомив адвокат Рустем Кямілєв.

"У Сімферопольському районному суді відбулося судове засідання у "справі імама Асана Бекірова". В ході засідання суд не задовольнив протест прокурора", - повідомив адвокат.

За його словами, адміністративну справу стосовно Бекірова було порушено за частиною 4 статті 5.26 (незаконна місіонерська діяльність) КпАП РФ за проведення п'ятничної служби (намазу) на прохання мусульман села Зарічне Сімферопольського району.

Однак, підкреслив Кямілєв, адміністративну справу було порушено "з істотними порушеннями, що призвело до неможливості притягнення Асана Бекірова до адміністративної відповідальності".

Як уточнив адвокат, захист наголосив, що "в протоколі про адміністративно-правове порушення не було зазначено відносно якого посадовця відкрито адміністративну справу", а також "у протоколі не було вказано місце проживання Асана Бекірова".

Крім того, "протокол про адміністративно-правове порушення відкривала одна особа, а підписувала - інша особа".

"Ці суттєві порушення, на які звернув увагу захист, стали підставою для того, що суддя мирової дільниці 75 винесла законне й обґрунтоване рішення про відмову про притягнення до відповідальності Асана Бекірова", - резюмував адвокат Кямілєв.

Нагадаємо, в окупованому Криму так званий мировий суд міста Алушти оштрафував імама Юсуфа Аширова на 5 000 рублів (близько 2 тисяч гривень) за "незаконну місіонерську діяльність".

Усього в Криму зафіксовано шість подібних переслідувань по відношенню до різних релігійних організацій у "мирових судах". За даними Кримської правозахисної групи, на півострові порушено, як мінімум, 78 адміністративних проваджень щодо релігійних організацій та їх членів. У рамках цих проваджень винесено штрафів на суму не менш яе 905 500 рублів (345 222 грн).