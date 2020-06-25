Суди арештували 18 суден-порушників, які заходили у порти окупованого Криму

Суди арештували 18 суден-порушників порядку в’їзду та виїзду з окупованого Криму.

Про це інформує пресслужба прокуратури АР Крим.

"Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала процес звернення до суду з клопотаннями про накладення арешту на судна, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів. Наразі вже накладені арешти на 18 суден-порушників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура автономії планує звернутись до Укрбюро Інтерполу для внесення таких суден до бази розшуку та направити запити до іноземних держав про міжнародну правову допомогу, з метою виконання арештів.

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У відомстві нагадали, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Проте, деякі іноземні судна, порушуючи законодавство, здійснюють заходи в Крим.

Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території окупованого півострова кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, вказують у прокуратурі.

У відомстві відмічають істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму: із 162 до 15 на сьогодні. Більше того, іноземні судна з провідних морських держав до Криму не заходять. Натомість, порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи - Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі.