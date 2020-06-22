Кримський "суд" переніс розгляд "справи Чубарова"

В окупованому Криму розгляд «справи Чубарова» по суті перенесено на невизначений термін через самовідвід голови трійки суддів.

Про це написав у Facebook адвокат Микола Полозов.

«Сьогоднішнє засідання фактично по суті не відбулося. Голова трійки суддів суддя Сергій Погребняк, ледь відкривши судове засідання і роз'яснивши учасникам процесу регламент, одразу заявив про самовідвід... Сторони не заперечували проти самовідводу судді Погребняка і двоє інших суддів, порадившись, вирішили його задовольнити.

Тепер буде формуватися новий склад суду, тому дата наступного судового засідання наразі невідома», - пише Полозов.

За його словами, суддя мотивував дане рішення тим, «що раніше брав участь у розгляді справи Ахтема Чийгоза в якості судді апеляційної інстанції, а у справі проти Мустафи Дегерменджі й інших ухвалював рішення про зміну підсудності».

Полозов також окремо зазначає, що «під виглядом боротьби з поширенням коронавірусу в суд не допускаються слухачі, навіть забезпечені масками та рукавичками». «Тобто фактично засідання відбувається в закритому режимі, без дозволу доступу громадян до правосуддя і з порушенням норм, що забезпечують гласність кримінального судочинства», - резюмує адвокат.

Як повідомлялося, сьогодні в окупованому Криму так званий «Верховний суд Криму» почав розглядати по суті кримінальну справу стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

23 березня 2020 р. стало відомо, що в Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за статтею російського Кримінального кодексу "Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством". Йдеться про події 26 лютого 2014 року.

Російський слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів закликав "до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії" і деокупації Криму.

Голова Меджлісу пов'язує порушення "справи" проти нього з планами кримських татар щодо організації акції "Марш гідності".

6 грудня 2019 року Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності». Під час акції активісти мали намір потрапити у Крим через адміністративний кордон. Попередня дата проведення акції - 3 травня - була перенесена в зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції в Україні.