У Петербурзі пройшла акція на підтримку кримських татар

Російські активісти увечері 18 червня провели в центрі Петербурга щомісячну акцію на підтримку кримських татар в рамках «Стратегії-18».

Про це розповів кореспондентові Укрінформу один з учасників акції.

«Не дивлячись на вкрай несприятливі погодні умови (не просто сильний дощ, але й гроза) ми все ж провели акцію в рамках Стратегії-18... У нас тут дивна ситуація. В країні будуть Парад Перемоги, голосування за поправки до Конституції. А ось поодинокі пікети в Петербурзі як і раніше заборонено», - пояснює активіст.

Тому, за його словами, акція пройшла в незвичайному форматі, не у вигляді одиночних пікетів в центрі Петербурзі, а у вигляді флешмобу.

Плакати, з якими сфотографувалися активісти, інформують про ситуацію на анексованому півострові, її історичних джерелах і аналогіях: «Крим згідно з Будапештським меморандумом - це Україна. Путін В.В. - міжнародний терорист!». «Сталінська депортація кримських татар - злочин без терміну давності», «Окупанти, кримські татари обійдуться без вашої опіки, як обходилися сотні років до вас. Геть з Криму! Валіза-Вокзал-Росія!».

Були також плакати, що розповідають про конкретні проблеми переслідуваних кримських татар. Наприклад, про ветерана кримськотатарського національного руху 82-річну Айше Сейтмуратову, яку довго тримали на кордоні, не випускаючи з Криму.

Активісти Санкт-Петербурга три з половиною роки тому об'єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» у пам'ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

Вони пояснюють, що намагаються зробити факти переслідування кримських татар публічними, посилити громадський тиск на «людей, які приймають рішення». І, в кінцевому підсумку, сподіваються на «обмін всіх на всіх».