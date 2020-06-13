Слідчі дії у справі кримчанина Яцкіна заплановані на понеділок - адвокат

У справі кримчанина Івана Яцкіна, обвинуваченого Росією у шпигунстві, чергові слідчі дії заплановано на понеділок.

Про це адвокат Микола Полозов повідомив кореспонденту Укрінформу.

«У справі Яцкіна чергові слідчі дії заплановано на понеділок. Сподіваюся, я тоді зможу побачитися з Іваном Григоровичем. Оскільки цього тижня побачитися з ним мені так і не вдалося», - сказав захисник.

Він нагадав, що на засідання суду про продовження терміну тримання під вартою, яке відбулося в середу, його підзахисного не привезли: «Це саме по собі викликає подив. Адже зазвичай затриманих доправляють на подібні засідання. А тут нам представили довідку від лікаря про те, що таке рішення прийнято у рамках боротьби з коронавірусом. Але ж на цьому тижні мер Москви, навпаки, зняв багато коронавірусних обмежень. Крім того, я знаю, що того ж дня інших затриманих доставляли на засідання суду».

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За словами Полозова, спочатку слідчі дії за участю Яцкіна було заплановано на четвер. Однак потім їх скасували з тієї причини, що в СІЗО "Лефортово" вирішили провести санітарне прибирання напередодні держсвята (12 червня - День Росії, вихідний у РФ). Адвокат сподівається, що під час зустрічі в понеділок він зможе уточнити у свого підзахисного всі обставини того, що відбувається.

Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року. Наприкінці грудня його вивезли до Москви й утримують у СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують у тому, ніби він, діючи в інтересах України, передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

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У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, молодша дочка народилася вже після його арешту.

На поточному тижні Лефортовський районний суд Москви продовжив за відсутності обвинуваченого термін тримання під вартою Івана Яцкіна на два місяці - до 16 серпня. Адвокат Полозов подав апеляційну скаргу на це рішення.