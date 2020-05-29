Для кримчанина Яцкіна в Лефортово вже місяць не приймають передачі - адвокат

Адвокат Микола Полозов напередодні зустрівся зі своїм підзахисним кримчанином Іваном Яцкіним, звинуваченим Росією в «державній зраді», розповів, як змінилися умови перебування того в СІЗО Лефортово.

Про це Полозов повідомив Укрінформу.

«Яцкіна перевели в іншу камеру. Тепер з ним сидить людина, яка раніше була сусідом по камері одного з українських військовополонених моряків», - розповів Полозов.

За його словами, ось уже місяць тривають проблеми з передачами, їх не можна ні відправити поштою, ні передати в вікно. Тому, зокрема, Яцкіну ніяк не можна передати таксофонну картку. У місцевому кіоску їх також не продають. Тому кримчанин не може зробити телефонний дзвінок близьким, на що має право.

Також в СІЗО існує затримка з листами, напевно, через роботу цензури. Нещодавно Яцкін отримав листа з комітету у справах ветеранів Верховної Ради України, після чого охоронці почали ставитися до нього більш насторожено. Ймовірно, цей лист пов'язаний зі зверненнями дочки Катерини до кількох українських депутатів з приводу батька. Іван Яцкін сподівається на те, що переговорний процес про обмін, який був фактично заморожений, відновиться.

Попри інформацію про спалах COVID-19 в СІЗО, особливих протикоронавірусних заходів в Лефортово немає. На цілий день видають одну марлеву пов'язку і раз на тиждень миють камеру з хлоркою. Включення до раціону цибулі, яке практикувалося раніше, припинили.

Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви і утримують в СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, молодша дочка народилася вже після його арешту.

У березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня. Мосміськсуд відмовив в апеляційній скарзі на це рішення.