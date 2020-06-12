Адвокат подав скаргу на подовження арешту кримчанину Яцкіну

Адвокат Микола Полозов подав скаргу на рішення московського суду про подовження арешту кримчанину Івану Яцкіну, обвинуваченому Росією в "державній зраді".

Про це Полозов повідомив у Facebook.

"На вчорашню постанову Лефортовського районного суду м. Москви про подовження терміну тримання під вартою українському політв'язневі Івану Яцкіну, яка була винесена без його присутності в судовому засіданні, захистом подана апеляційна скарга", - написав адвокат.

Напередодні термін тримання Яцкіна під вартою було подовжено ще на два місяці, до 16 серпня.

Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви і утримують в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, його молодша дочка народилася вже після його арешту.

У березні Лефортовський районний суд Москви подовжив термін тримання під вартою Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня. Після цього Мосміськсуд відмовив в апеляційній скарзі на це рішення.