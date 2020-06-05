В окупованому Криму прихильник "Свідків Єгови" отримав шість років за ґратами

Так званий "верховний суд" Криму задовольнив апеляційну скаргу «прокуратури», засудивши ялтинського прихильника релігійної організації "Свідки Єгови" Артема Герасимова до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Як повідомив сам Герасимов, "суд" прийняв рішення про позбавлення його волі терміном на шість років. Герасимова взяли під варту в залі "суду"", - йдеться в повідомленні КПГ.

Рішення про 6-річний термін позбавлення волі прихильника релігійної організації «Свідки Єгови» прийняв «суддя» Олексій Послідів.

Слухачів, які хотіли підтримати підсудного, в будівлю суду не пропустили.

Як повідомлялося, 20 березня 2019 року в Ялті місцевим відділом «УФСБ по Криму» було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 282.2 щодо Артема Герасимова, підозрюваного в продовженні діяльності забороненої в РФ релігійної організації «Свідки Єгови».

5 березня 2020 року Ялтинський міський "суд" визнав Герасимова винним в організації діяльності екстремістської організації за частиною 1 с. 282 КК РФ і призначив йому штраф у розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Звинувачення просило для Герасимова 6,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

За версією слідства, звинувачений спільно з іншими вірянами проводив богослужіння, які трактуються, як "організація діяльності екстремістської організації".