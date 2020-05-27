В окупованому Криму - знову обшуки у "Свідків Єгови"
Про це інформує пресслужба управління поліції у Facebook.
"26 травня поточного року на тимчасово окупованій території АР Крим у м. Керч так звані правоохоронці держави-окупанта провели ряд незаконних обшуків у помешканнях членів релігійної організації "Свідки Єгови", - йдеться у повідомленні.
Під процесуальним керівництвом прокуратури АРК поліція Криму розпочала кримінальне провадження за фактом проведення 26 травня незаконних обшуків у помешканнях членів релігійної організації "Свідки Єгови" у м. Керч так званими правоохоронцями.
"Такі дії російських силовиків кваліфіковані за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років", - зауважили у відомстві.
Як зазначається, правоохоронці автономії фіксують усі факти порушення прав віруючих на півострові, у тому числі і представників організації "Свідки Єгови".
Так, минулоріч окупаційні правоохоронці аналогічно провели масові обшуки на півострові, після чого віряни були затримані. Надалі представники релігійної організації були незаконно засуджені окупаційними судами.
Зокрема, за "участь в екстремістській організації" незаконно засуджено до шести років позбавлення волі одного з членів вказаної релігійної організації. Іншого учасника засуджено до покарання у вигляді штрафу.