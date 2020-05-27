В окупованому Криму - знову обшуки у "Свідків Єгови"

Поліція Криму розпочала кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків в окупованій Керчі.

Про це інформує пресслужба управління поліції у Facebook.

"26 травня поточного року на тимчасово окупованій території АР Крим у м. Керч так звані правоохоронці держави-окупанта провели ряд незаконних обшуків у помешканнях членів релігійної організації "Свідки Єгови", - йдеться у повідомленні.

Під процесуальним керівництвом прокуратури АРК поліція Криму розпочала кримінальне провадження за фактом проведення 26 травня незаконних обшуків у помешканнях членів релігійної організації "Свідки Єгови" у м. Керч так званими правоохоронцями.

"Такі дії російських силовиків кваліфіковані за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років", - зауважили у відомстві.

Як зазначається, правоохоронці автономії фіксують усі факти порушення прав віруючих на півострові, у тому числі і представників організації "Свідки Єгови".

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Так, минулоріч окупаційні правоохоронці аналогічно провели масові обшуки на півострові, після чого віряни були затримані. Надалі представники релігійної організації були незаконно засуджені окупаційними судами.

Зокрема, за "участь в екстремістській організації" незаконно засуджено до шести років позбавлення волі одного з членів вказаної релігійної організації. Іншого учасника засуджено до покарання у вигляді штрафу.