ЗСУ: на Чонгарі досі шукають зниклого 30 травня військового

Військовий, якого 1 червня знайшли з вогнепальним пораненням на Херсонщині, не є зниклим на Чонгарі військовим 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив начальник пресслужби Військової служби правопорядку ЗСУ Володимир Потапов.

«Військовослужбовця, який зник 30 травня, станом на зараз поки що не знайшли. Одна з версій, що його викрали, однак більше поки що сказати нічого не можу, триває слідство», - заявив Потапов, не виключивши, що СБУ може мати більше інформації.

Крім того, він повідомив, що самогубство іншого військового 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, тіло якого знайшли сьогодні, 1 червня, - це лише одна з версій трагедії.

«Самогубство – це одна з версій. Людина перебувала в районі виконання завдань за призначенням, коли знайшли тіло. Військова прокуратура працює зараз, тривають слідчі дії», - сказав керівник пресслужби ВСП ЗСУ.

Як повідомлялось, сьогодні,1 червня, близько 11.00 ранку, на Херсонщині було виявлено тіло військовослужбовця одного із підрозділів 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з вогнепальним пораненням. За попередньою версією слідства, сталося самогубство.

Раніше Військова служба правопорядку у Збройних силах України 31 травня повідомила, що 30 травня, приблизно о п’ятій ранку, на адмінкордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара, зник український військовий. За словами начальника служби по зв’язках з громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, майора Валентина Шевченко, пропав Євген Добринський – військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади, який перебував на одному з військових об’єктів.

У СБУ повідомляли, що задокументували факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ Росії на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. У СБУ стверджують, що російські спецслужби катували українського прикордонника. У ФСБ Росії цю інформацію ніяк не коментували.