Зниклий на межі з Кримом військовий не мав причин залишати місце служби – глава ОДА

Український військовий, якого імовірно викрали на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом, не мав причин залишати місце служби.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Ситуація з нічним зникненням військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, який ніс службу на спостережному посту, що розташований поблизу села Чонгар, Херсонської області, наразі з’ясовується. Попередньо відомо, що військовослужбовець не мав причин покидати місце несення служби. На даний час залучені усі відповідні служби, аби якомога оперативніше встановити причини та обставини події», – зазначив Гусєв.

Раніше у ЗСУ розповіли проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що місце несення служби українського військового, якого імовірно викрали, розташоване приблизно за кілометр від окупованого Криму.

За словами начальника служби по зв’язках з громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, майора Валентина Шевченко, пропав Євген Добринський – військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади, який перебував на одному з військових об’єктів. Він уточнив, що неподалік від розміщення зниклого військового виявили сліди боротьби.

Військова служба правопорядку у Збройних силах України 31 травня повідомила, що 30 травня, приблизно о п’ятій ранку, на адмінкордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара, зник український військовий.

У СБУ повідомляли, що задокументували факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ Росії на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. У СБУ стверджують, що російські спецслужби катували українського прикордонника. У ФСБ Росії цю інформацію ніяк не коментували.