"Суди" у Криму залишили "свідка Єгови" Філатова в СІЗО

Засудженому на шість років "свідку Єгови" з Джанкоя Сергію Філатову відмовили в клопотаннях захисту про зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт.

Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група з посиланням на Крим.Реалії.

«У зв'язку з пандемією і обмежувальними заходами на півострові, а також високим ризиком зараження коронавірусом ув'язнених в умовах СІЗО, ми вирішили клопотати про зміну запобіжного заходу на більш м'яку: домашній арешт або підписку про невиїзд. Після вироку, якийсь час ми не знали, де знаходяться матеріали кримінальної справи, тому клопотання відправили відразу в два суди: Джанкойський районний і Верховний суди Криму. Однак, на жаль, в обох інстанціях наші доводи не почули і залишили Сергія Філатова в СІЗО Сімферополя», – повідомив адвокат Олег Захарчук.

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Нагадаємо, 5 березня 2020 року Джанкойський районний суд заарештував представника "Свідків Єгови" Сергія Філатова, визнавши його винним в організації діяльності екстремістської організації (ч.1 ст. 282.2 КК РФ) і призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права займатися просвітницькою діяльністю, діяльністю пов'язаною з виступом і публікаціями в ЗМІ строком на 5 років і з обмеженням волі строком на 1 рік з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Для "Свідків Єгови" в Криму - це був перший з 2014 року вирок з арештом за релігійні переконання.

Релігійна організація "Свідки Єгови" була визнана екстремістською Верховним судом РФ у 2017 році.