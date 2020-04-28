В окупованому Криму - вже 79 випадків коронавірусу

В окупованому Криму ще дев'ять осіб заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє Крим.Реалії, посилаючись на «главу» окупаційної влади в Криму Сергія Аксьонова.

«Семеро людей в Ялті - це вже відомий сімейний осередок, одна людина - Алушта, надійшла з пневмонією і один випадок - Сімферополь, це співробітниця Республіканської дитячої клінічної лікарні», - сказав Аксьонов.

Як повідомляється, інфіковані вже перебували в обсерваторі, за результатами тестування на 10-й день у них виявили COVID-19. Усі семеро людей переведені до інфекційної лікарні.

Після підтвердження коронавірусу у співробітниці дитячої лікарні в Сімферополі під загрозою зараження 21 медпрацівник і 19 пацієнтів. По Алушті проводиться епідрозслідування щодо джерела зараження.

Крім того, заступник голови «управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю» Дмитро Крутіков повідомив, що ще один випадок захворювання на коронавірус є в смт Новоозерне під Євпаторією - у чоловіка, який 21 квітня літаком прибув до Криму з Ярославської області (Росія), його обстежено і госпіталізовано в євпаторійський стаціонар, а дружина і троє дітей зараз перебувають в обсерваторі.

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Але цей випадок, повідомив представник окупаційної влади, зареєстрований за Ярославською областю, «так як матеріал був відібраний там».

Таким чином, на поточний період в Криму зареєстровано 79 випадків коронавірусної інфекції. 20 з них привезені з-за кордону, 10 завезені з суб'єктів РФ, 49 випадків - місцеві. У Севастополі загалом зареєстровано 36 випадків COVID-19.