Російський телехолдинг “шпигував” за кримськими інтернет-користувачами - СБУ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«У ході досудового розслідування СБУ встановила, що менеджмент російського товариства, що входить до великого телекомходінгу з РФ, підключив у Криму власну телекомунікаційну мережу до апаратно-програмних комплексів, які діють в інтересах ФСБ РФ. Ці програмні комплекси здійснюють негласне отримання інформації з телекомунікаційних мереж через несанкціоноване отримання даних користувачів мережі інтернет, а також блокування українських інтернет-сайтів на території АР Крим», - йдеться у повідомленні.
В СБУ заявили, що здійснено повідомлення про підозру президенту і кінцевому бенефіціарному власнику російського холдингу та юристу групи телекомкомпаній.
Зазначається, що президент холдингу наразі переховується від слідства у США. Громадянину РФ, який був пособником, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України, тобто у діянні, умисно вчиненому за попередньою змовою групою осіб, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: наданні іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Офісом генерального прокурора України.
Як додали в СБУ, до групи російського холдингу входить 15 юридичних осіб, які очолюються єдиним керівництвом. Указана холдингова компанія надавала телекомунікаційні послуги українським державним установам та товариствам.