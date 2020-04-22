В окупованому Криму знайшли мертвим чиновника уряду Москви

У Криму, анексованому Росією, знайшли мертвим зниклого місяць тому заступника глави департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна.

Про це повідомляє Мeduza з посиланням на ТАСС.

"У Криму знайшли мертвим заступника глави департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна", - йдеться у повідомленні.

Про те, що чиновник з Москви зник в Криму і що його востаннє бачили в Ялті 30 березня, в російських ЗМІ написали 21 квітня. Пізніше інформацію про його зникнення підтвердила дочка чиновника. За попередніми даними, Ошарін покінчив життя самогубством. Його тіло знайшли в орендованій квартирі в центрі Ялти.

Ошарін був заступником глави департаменту культури Москви з 2018 року. До цього він в різні роки працював директором Московського академічного театру імені Маяковського и директором театру «Et Cetera».