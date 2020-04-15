Суд у РФ відмовив в апеляції арештованому кримчанину Яцкіну

Суддя міського суду Москви відмовила в апеляційній скарзі на подовження тримання під вартою громадянина України Івана Яцкіна.

Про це у Facebook написав Микола Полозов, адвокат українця.

«Прокурор заявив, що не бачить підстав для скасування постанови суду першої інстанції (про продовження утримання під вартою, - ред.). Зрештою, суддя Коновалова так і вирішила, оголосивши резолютивну частину постанови апеляційної інстанції», - зазначив Полозов.

За його словами, відкинуті доводи захисту, викладені в доповненні до основної скарги, стосувалися ситуації з коронавірусною інфекцією в Москві, умов тюремної медицини, а також стану здоров'я Яцкіна, який має захворювання, що наражають його життя на суттєвий ризик у разі зараження вірусом (це підтверджується медичною довідкою, виданою адміністрацією СІЗО «Лефортово»).

«Після отримання тексту судового рішення у захисту з'явиться можливість звернутися до Європейського суду з прав людини у зв'язку з допущеними порушеннями конвенції щодо Івана Яцкіна», - додав адвокат.

За його словами, Яцкін розповів, що в «Лефортово» спеціальних протиепідемічних заходів не проводиться: «Раз на тиждень дезінфікують камеру. В обід видають половину цибулини як противірусний засіб. Але температуру не заміряють».

Полозов додав, що Яцкін, який брав участь у засіданні в режимі відеов'язку, був у масці, але її видали тільки перед судом. До того ж передачі в СІЗО не приймаються.

Як повідомлялося, в березні Лефортовський районний суд Москви подовжив термін утримання під вартою Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня.

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви і утримують в СІЗО «Лефортово». Його обвинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася вже після його арешту.