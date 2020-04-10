В окупованому Криму – вже 34 випадки коронавірусу

В окупованому Росією Криму за останню добу підтверджені два нові випадки захворювання на коронавірус. Загалом на півострові зафіксовано 34 особи з COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Заїр Акадиров.

«У Криму за останню добу підтверджені два нові випадки захворювання на коронавірус. Йдеться про жителів Керчі, які в період з 8 по 27 березня перебували в Таїланді. 28 березня вони прилетіли в аеропорт Шереметьєво (Москва), звідти - до Сімферополя. На таксі вирушили до Керчі. З ними в авто перебували ще два пасажири», - написав Акадиров.

За його словами, один з попутників вийшов на автостанції в Старому Криму, друга пасажирка - вийшла в Феодосії.

«Росспоживнагляд розшукує зазначених пасажирів. У самих заражених громадян захворювання проходило безсимптомно. Близький контакт по цьому осередку один - батько одного з хворих, йому 96 років. Його госпіталізовано в Керчі під стаціонарний нагляд», - йдеться у повідомленні журналіста.

Станом на 10 квітня в Криму офіційно зареєстровано 28 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Вісім осіб одужали. У Севастополі - 6 випадків зараження. Двоє одужали.