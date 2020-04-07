ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації в окупованому Криму

ЮНЕСКО констатує подальше погіршення ситуації у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що 6 квітня відбулася 10-а Інформаційна зустріч з питань ситуації в тимчасово окупованому Криму у сферах компетенції ЮНЕСКО. В умовах пандемії коронавірусу COVID-19 захід було проведено в режимі онлайн за інтерактивної участі держав-членів.

Серед країн-членів було розповсюджено відповідні доповіді інституційних партнерів Організації: офісів Верховного Комісара ООН з прав людини, Представника з питань свободи преси ОБСЄ, Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС), а також "Amnesty International".

У доповідях констатується подальше погіршення ситуації у тимчасово окупованому Криму у сферах компетенції ЮНЕСКО, наводяться конкретні факти триваючих порушень прав людини, утисків національних меншин, свободи преси, безпеки журналістів, захисту культурної спадщини, перешкод у доступі до освіти рідною мовою.

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У рамках Інформаційної зустрічі було також розповсюджено Спільну заяву від імені 33 країн-членів ЮНЕСКО на підтримку позиції України. У документі міститься заклик до Секретаріату ЮНЕСКО продовжити здійснення першого етапу прямого моніторингу з метою вивчення ситуації в тимчасово окупованому Криму у сферах компетенції Організації. Це сприятиме створенню належного підґрунтя для реалізації у подальшому другого етапу моніторингу безпосередньо на території тимчасово окупованого півострова. У заяві також наголошується, що при здійсненні моніторингу ситуації в Криму ЮНЕСКО має продовжувати керуватися резолюцією ГА ООН 28/262 від 27 березня 2014 р. "Територіальна цілісність України".

Результати Інформаційної зустрічі підтвердили збереження проблематики окупованого Криму у списку пріоритетів діяльності ЮНЕСКО та засвідчили подальше зростання підтримки України у контексті розгляду чергового рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна) ", запланованого на жовтень 2020 року.