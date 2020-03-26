Російський винищувач Су-27 упав у море біля окупованого Криму

За 50 кілометрів від міста Феодосія в окупованому Криму в Чорне море впав російський винищувач Су-27.

Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на російські інформагенції.

До місця ймовірного падіння літака для пошуку і порятунку льотчика підняті літак Ан-26 і вертоліт Мі-8. Але в цьому районі складні метеоумови, тому пошуки ускладнені. Також для пошуково-рятувальної операції спрямовані малий протичовновий корабель Чорноморського флоту і цивільні судна.

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Нагадаємо: Су-27 входить до складу чергових сил протиповітряної оборони Південного округу. Бойовий радіус літака – 1200 кілометрів. Екіпаж складається з одного пілота. Винищувачі використовуються для перехоплення і знищення літаків і безпілотників, ведення повітряних боїв, а також для повітряного прикриття флоту.