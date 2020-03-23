Росія як країна-окупант повинна забезпечити кримчан медичним захистом - прокуратура АРК

Росія, яка анексувала Крим, за міжнародним законодавством повинна як держава-окупант забезпечити людей, що проживають на півострові, медичним захистом під час епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє прокуратура Автаминомної Республіки Крим та м.Севастополь.

"Держава-окупант повинна забезпечити населення півострову медичними та продовольчими засобами та забезпечити відповідне медичне обслуговування без допущення жодної дискримінації за політичними поглядами, віросповіданням, расовими чи етнічними ознаками", - йдеться у повідомленні.

Вимагаючи від Росії таких дій для боротьби із загрозою поширення коронавірусної інфекції Covid-19 на тимчасово окупованій території АР Крим, прокуратура АРК поcилається, зокрема, на ст. 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, ст.ст. 11, 85 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року.

У разі недотримання вказаних норм Міжнародного гуманітарного права прокуратура Автономної Республіки Крим надасть правову оцінку кожному факту порушення прав кримчан.

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму офіційно зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус у чоловіка, який нещодавно повернувся з Франції. 37 осіб, з якими він контактував, ізольовані.

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Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.