Трьом фігурантам “сімферопольської справи” продовжили арешт до 27 березня
Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність".
"Сьогодні, 20 березня, в Ростовському обласному суді міста Ростов-на-Дону відбувся розгляд апеляційної скарги на продовження запобіжного заходу щодо фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Ерфана Османова, Аліма Карімова та Іззета Абдуллаєва... Рішення суду першої інстанції було залишено без змін, термін тримання під вартою - до 27 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Загалом було затримано й заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".
Фото: Кримська солідарність