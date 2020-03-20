Трьом фігурантам “сімферопольської справи” продовжили арешт до 27 березня

Ростовський обласний суд (РФ) залишив під вартою трьох кримських татар з так званої "другої сімферопольської групи", обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність".

"Сьогодні, 20 березня, в Ростовському обласному суді міста Ростов-на-Дону відбувся розгляд апеляційної скарги на продовження запобіжного заходу щодо фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Ерфана Османова, Аліма Карімова та Іззета Абдуллаєва... Рішення суду першої інстанції було залишено без змін, термін тримання під вартою - до 27 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили правозахисники, у зв'язку з загрозою поширення на території РФ коронавірусної інфекції судове засідання проходило в закритому режимі.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Загалом було затримано й заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

Фото: Кримська солідарність