Літаки й танки: РФ проводить масштабні навчання в окупованому Криму

Підрозділи Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії у рамках навчань висадилися на необладнане узбережжя біля кримського полігону Опук для проведення масштабних навчань.

Про це в п'ятницю повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на Міноборони РФ.

«Десантники після висадки на ділянку необладнаного узбережжя стрімкою атакою знищили противника, що обороняється, і зайняли вигідний рубіж. Після цього десантно-штурмові, танкові та артилерійські частини провели рейд у район полігону Опук, де відбувся етап бойової стрільби за участю бойових машин десанту БМД-2, танків Т-72Б3, самохідних артилерійських гармат 2С9 «Нона-С» і гаубиць Д-30», - йдеться в повідомленні.

У російському відомстві зазначають, що в навчаннях задіяно понад 1,5 тис. десантників і більш як 300 одиниць техніки, 15 літаків Іл-76МД повітряно-космічних сил і великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії, близько 50 гармат і мінометів, транспортно-бойові вертольоти Мі -8 АМТШ.

19 березня повідомлялося, що артилерійські підрозділи армійського корпусу Чорноморського флоту Росії провели нічні бойові стрільби в анексованому Криму.

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18 березня російські військові провели в анексованому Криму активну фазу льотного тактичного навчання (ЛТУ) з виконанням бойових вправ. До навчань залучили два десятки російських літаків морської авіації й ППО.

Після анексії Криму у 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН в грудні 2019 року ухвалила резолюцію, якою закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.