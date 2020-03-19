Суд у Ростові зробив закритими засідання у справах політв’язнів через карантин

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) через карантин у зв'язку з коронавірусом закрив засідання для слухачів, зокрема родичів кримських політв'язнів.

Про це ГО "Кримська солідарність" повідомляє з посиланням на батька політв'язня Сервера Мустафаєва.

«Я приїхав на апеляційне засідання до сина. Ми прийшли в суд, і нам повідомили, що засідання з сьогоднішнього дня будуть проходити в закритому режимі, без відвідувачів. На дверях висить роздрукована постанова президії Верховного суду РФ. Але, не зважаючи на те, що так оголосили, ми збираємося і чекаємо біля суду, щоб хоча б почути відповідь від адвокатів », - розповів батько ув'язненого.

Додаткові заходи профілактики в російських судах введено з 18 березня 2020 року у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Водночас обмеження не поширюються на безпосередніх учасників процесу.

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону почав розглядати по суті «справи другої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір» 15 листопада 2019 року. Понад 30 судових засідань вже відбулося, і весь цей час у них брали участь слухачі з Криму. Як довго буде діяти карантин в Південному окружному військовому суді - поки ніхто не знає.

Як повідомляв Укрінформ, у Ростовському СІЗО також скасували побачення, і родичі, які приїхали з Криму, не змогли побачитися з політв'язнями.