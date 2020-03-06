Політв'язень Яцкін у "Лефортово" просить про медобстеження - адвокат

Адвокат Микола Полозов зустрівся в Слідчому управлінні ФСБ зі своїм підзахисним, українським політв'язням Іваном Яцкіним. Той почувається задовільно, але просить провести медичне обстеження у зв'язку з загостренням старих захворювань в умовах СІЗО.

Про це адвокат Полозов написав у Facebook.

"Сьогодні в Слідчому управлінні ФСБ зустрівся з українським політв'язнем Іваном Яцкіним. Почувається він задовільно, однак просить провести його медичне обстеження. Старі захворювання в умовах СІЗО дають про себе знати", - зазначив Полозов.

Він уточнив, що раніше вже звертався до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової з цього питання. Адвокат також чекає з цього приводу "реакції від російської влади".

"У побутовому плані Іван Яцкін ні в чому не має потреби, передачки отримує регулярно, за що велика подяка від Івана Вікторії Івлевій та її армії мурах-волонтерів!" - повідомляє захисник.

Він також розповів Яцкіну, що передав його заяви про включення до списку на обмін в Офіс Президента України і в офіс омбудсмена Людмили Денісової, і ці заяви прийняті в роботу.

"Наступного тижня очікується суд з розгляду клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в Лефортовському районному суді Москви. Про дату і час засідання я повідомлю пізніше", - додав Полозов.

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Іван Яцкін - уродженець села Войкове Первомайського району АРК. Був затриманий восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви й утримують в СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна троє неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася на початку лютого.