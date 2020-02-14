У Зеленського взяли в роботу заяву українця Яцкіна про включення на обмін

Подана в Офіс Президента заява незаконно заарештованого в окупованому Криму за підозрою в "державній зраді" громадянина України Івана Яцкіна про включення його до списку на обмін прийнята в роботу.

Про це його адвокатові Миколі Полозову повідомили в ОП, про що він написав у Facebook.

"Заява українського політв'язня Івана Яцкіна про включення в список на обмін, яку я подав до Офісу Президента України, пішла в роботу. Сподіваюся, все потрібні рішення оперативно будуть прийняті", - зазначив Полозов.

Як повідомлялося, 10 лютого адвокат Полозов передав до Офісу Президента України прохання українця Івана Яцкіна включити його в список на обмін.

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Іван Яцкін - уродженець села Войкове Первомайського району АРК. Був затриманий восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви і утримують в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна є троє неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася тиждень тому.