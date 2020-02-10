Кримчанин Яцкін написав Зеленському листа із російського СІЗО

Українець Іван Яцкін, заарештований в окупованому Криму за підозрою в "держзраді", написав Президенту України Володимиру Зеленському лист з проханням включити його в список на обмін.

Про це адвокат українця Микола Полозов повідомив в Facebook.

«Я спеціально прилетів до Києва і сьогодні подав до Офісу Президента України цю заяву українського політв'язня Івана Яцкіна (з проханням включити його в список на обмін - ред.). Аналогічну заяву було мені передано Іваном для уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, і найближчим часом я його теж віддам», - зазначив Полозов.

За його словами, Яцкін не сподівається на «справедливість в органах слідства та суду в Росії, особливо коли йдеться про громадян України, яких переслідують з явно політичних причин», і вся його надія - на можливість обміну.

Адвокат розповів, що при зустрічі з клієнтом 7 лютого передав йому радісну звістку про народження у нього доньки, яке «відбулося буквально напередодні».

Як повідомляв Укрінформ, наступне судове засідання у справі Яцкіна призначено на березень 2020 року. За інкримінованою статтею йому може загрожувати від 12 до 20 років ув'язнення.

Іван Яцкін - уродженець села Войкове Первомайського району АРК. Був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви і утримують в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

Крім новонародженій дочки у Яцкіна є ще двоє неповнолітніх дітей на утриманні.

Фото: Крим.Реалії