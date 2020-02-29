У Берліні пройшла акція проти російської окупації Криму

У Берліні провели акцію у зв’язку із шостими роковинами анексії Росією українського Криму та українсько-російської війни.

Ініціював акцію один із засновників руху Demokratischer Morgenstern Berlin - Демократичний Моргенштерн Берлін Андрій Федоришин, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На акції було понад 20 людей з активною позицією і, здається, ми привернули значну увагу з боку місцевих жителів і туристів", - зазначив він.

Місцем проведення акції обрали майданчик біля вокзалу S-Bahnhof Zoologischer Garten, де завжди дуже багато людей. Чимало з них знімали захід на відео, зупинялися, слухали, перепитували. Дехто з перехожих приєднувався до скандування лозунгів демонстрантів та виконання Гімну України.

Український гімн заспівав навіть громадянин Китаю, розповіла одна з учасниць акції.

На заході активісти протестували проти російської окупації Криму та наголошували на тому, що на Донбасі щодня гинуть молоді українські хлопці, захисники своєї Батьківщини.

Акцію цього разу охороняла посилена група поліції, оскільки були дані про те, що проти демонстрантів можуть бути провокації.

Фото: Катерина Ворожбит