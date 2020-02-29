У Берліні пройшла акція проти російської окупації Криму

У Берліні пройшла акція проти російської окупації Криму

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Укрінформ
У Берліні провели акцію у зв’язку із шостими роковинами анексії Росією українського Криму та українсько-російської війни.

Ініціював акцію один із засновників руху Demokratischer Morgenstern Berlin - Демократичний Моргенштерн Берлін Андрій Федоришин, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На акції було понад 20 людей з активною позицією і, здається, ми привернули значну увагу з боку місцевих жителів і туристів", - зазначив він.

Місцем проведення акції обрали майданчик біля вокзалу S-Bahnhof Zoologischer Garten, де завжди дуже багато людей. Чимало з них знімали захід на відео, зупинялися, слухали, перепитували. Дехто з перехожих приєднувався до скандування лозунгів демонстрантів та виконання Гімну України.

Український гімн заспівав навіть громадянин Китаю, розповіла одна з учасниць акції.

На заході активісти протестували проти російської окупації Криму та наголошували на тому, що на Донбасі щодня гинуть молоді українські хлопці, захисники своєї Батьківщини.

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Акцію цього разу охороняла посилена група поліції, оскільки були дані про те, що проти демонстрантів можуть бути провокації.

Фото: Катерина Ворожбит

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