В Україну повернулися рибалки, затримані ФСБ в Азовському морі
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Рибалки вже в Україні, вони знаходяться у Бердянську", - сказав Демченко.
Як уточнили в ДПСУ, у суботу кораблі берегової охорони ФСБ РФ доставили в район загальновизначеної системи розподілу руху в Азовському морі малий плавзасіб з українськими громадянами.
За порушення прикордонного режиму та порядку виходу плавзасобу в море кожного з рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності, а на плавзасіб накладено заборону виходу в море терміном на 30 діб.
Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму повідомили про затримання в західній частині Азовського моря маломірного судна з чотирма громадянами України на борту. В ФСБ заявили, що українські рибалки нібито займалися незаконним виловом риби.
Рибалки перебували у Керчі під адмінарештом 10 днів за невиконання вимог щодо зупинки судна.
Фото: ДПСУ