В Україну повернулися рибалки, затримані ФСБ в Азовському морі

Українські рибалки, яких у середині лютого затримали в Азовському морі співробітники ФСБ Росії, повернулись на материкову Україну.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Рибалки вже в Україні, вони знаходяться у Бердянську", - сказав Демченко.

Як уточнили в ДПСУ, у суботу кораблі берегової охорони ФСБ РФ доставили в район загальновизначеної системи розподілу руху в Азовському морі малий плавзасіб з українськими громадянами.

Тактична група катерів Маріупольського загону Морської охорони забезпечила супровід плавзасобу до порту Бердянськ, де наразі встановлюються усі обставини їх затримання російською стороною.

За порушення прикордонного режиму та порядку виходу плавзасобу в море кожного з рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності, а на плавзасіб накладено заборону виходу в море терміном на 30 діб.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму повідомили про затримання в західній частині Азовського моря маломірного судна з чотирма громадянами України на борту. В ФСБ заявили, що українські рибалки нібито займалися незаконним виловом риби.

Рибалки перебували у Керчі під адмінарештом 10 днів за невиконання вимог щодо зупинки судна.

Фото: ДПСУ