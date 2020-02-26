Джемілєв: 26 лютого 2014 року - піковий день опору російській окупації Криму

Народний депутат України Мустафа Джемілєв вважає 26 лютого 2014 року знаковим днем ​​кримського опору російській окупації, коли "вірні своїй Батьківщині громадяни України дали відсіч сепаратистам і провокаторам".

Про це Джемілєв сказав у виступі на київському форумі Age of Crimea "(Час Криму), що відкрився у Києві з нагоди 6-ої річниці спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зрозуміло, що опір сепаратистам і окупантам був не тільки 26 лютого 2014 року. Але цей день у Криму був піком зіткнення між вірними своїй Батьківщині громадянами України і сепаратистами, провокаторами і так званими козаками і добровольцями, яких організаованно звозили до будівлі Верховної Ради Криму з усього Криму, а також з найближчих регіонів Російської Федерації", - сказав Джемілєв.

Він підкреслив, що в цей день "зрадники і провокатори були відкинуті від площі перед будівлею Верховної Ради АРК, і кримські депутати не змогли прийняти звернення до Путіна".

Лідер кримських татар подякував Президенту України Володимиру Зеленському за намір підписати указ про визнання цього дня Днем кримського опору російській окупації, зазначивши, що це рішення "має велике значення для всієї України і жителів Криму".

"Щиро вдячний вам за намір підписати указ, запропонований більш ніж 150-ма народними депутатами, представниками практично всіх політичних фракцій Верховної Ради України про визнання 26 лютого Днем кримського опору російській окупації", - сказав Джемілєв.

Як повідомляє пресслужба "Європейської солідарності", лідер кримськотатарського народу нагадав про десятки викрадених людей і тих, до кого були застосовані тортури, про вбитих, про сотні арештів, постійні обшуки.

"Не менше сотні тисяч мешканців Криму були змушені залишити свої будинки і переїхати на материкову частину України, тому що на окупованій території ліквідовано демократичні свободи і на півострові встановлено режим, який був в найгірші роки радянського комуністичного режиму", - сказав Джемілєв.

Він зазначив, що Кримський півострів, який завжди славився своїми природними ресурсами і рекреаційними центрами, перетворений у велику військову базу, яка становить загрозу всьому Чорноморському басейну.

Депутат переконаний, що для жителів Криму в умовах окупації, а відповідно і ізоляції від цивілізованого миру, немає і не може бути світлих перспектив. Сама країна – окупант буде перетворюватися у велику Північну Корею і стане символом тоталітаризму, жорсткості і мракобісся.

За словами Джемілєва, вихід із ситуації може бути тільки один – всі сторони мають строго дотримуватися принципу міжнародного права, виконувати рішення і резолюції, постанови загальновизнаних міжнародних організацій, в тому числі ГА ООН, ПА Ради Європи, Міжнародного суду ООН, ОБСЄ.

«Це означає, що окупаційні війська мають бути негайно виведені з нашої території, відшкодовано завдані в результаті агресії збитки, винні в агресії мають бути покарані», – підкреслив Джемілєв.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні День опору Криму російській окупації. Шість років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Тоді біля будівлі кримського парламенту з ініціативи Меджлісу зібралося близько 12 тис. кримських татар. Вони тримали у руках свої національні прапори та прапори України. Мітингувальники скандували: «Слава Україні - Героям слава!», «Банду геть!», «Крим – Україна!». На противагу цьому мітингу був організований мітинг «Русского єдинства», що керувався поплічником російських окупантів Сергієм Аксьоновим.